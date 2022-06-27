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انضمام الحزب الناصرى لتحالف الأحزاب المصرية 

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707459/انضمام-الحزب-الناصرى-لتحالف-الأحزاب-المصرية

وافق المكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية فى اجتماعةمنذ قليل برئاسة النائب تيسير مطر امين عام تحالف الاحزاب المصرية على انضمام الحزب الناصرى لعضوية التحالف.

دوت الخليج

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وجاء القرار خلال لقاء المكتب التنفيذى لتحالف الاحزاب المصرية مع وفد الحزب الناصرى برئاسة الدكتور محمد ابو العلا ومحسن جلال نائب رئيس الحزب الناصرى وعمرو رضوان امين شباب الحزب الناصرى  واعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية ان انضمام الحزب الناصرى للتحالف يمثل اضافة قوية لكيان ومسيرة التحالف .

انضمام الحزب الناصرى لتحالف الاحزاب المصرية 

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وعبر الدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى عن سعادته بالانضمام لتحالف الاحزاب المصرية موجها الشكر والتحية للنائب تيسير مطر وجميع اعضاء تحالف الاحزاب المصريه وأننا نامل ان تشهد الفترة المقبلة زخما سياسيا خاصة مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى  وقد حضر الاجتماع لواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية والدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى وكمال حسانين رئيس حزب الريادة وامين تنظيم التحالف والاعلامى محمود نفادى المتحدث الاعلامى للتحالف والبرلمانى عبداللاه عبدالحميد واحمد الضبع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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