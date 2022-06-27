رئيس الوزراء يُعزى نظيره الأردنى في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707469/رئيس-الوزراء-يعزى-نظيره-الأردنى-في-ضحايا-حادث-انفجار-صهريج-غاز-بميناء-العقبة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أعرب خلاله عن خالص التعازي في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

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وأكد رئيس الوزراء على تضامن مصر مع الأردن حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم، معرباً عن عميق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، في وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين، داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب السيد الرئيس عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السلطان العماني أكد حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

جلسة مباحثات موسعة

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق، عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس السيسي في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

الرئيس السيسي يثمن التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل

من جانبه؛ شكر الرئيس السيسي، أخيه جلالة السلطان العماني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.