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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /707460/متحدث-الرئااسة-السيسي-يجتمع-غدا-مع-رجال-أعمال-عمانيين-لبحث-الاستثمار-في-مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي لمسقط اليوم ضمن برنامجه الخليجي حيث إن الرئيس سيتواجد في البحرين غدا أيضا، مؤكدا أن جولة الرئيس الخليجية تأتي في إطار العلاقات المصرية العربية بين الإخوة والأشقاء استكمالا لمجموعة اللقاءات التي تمت هذا الشهر، موضحا أنه كان هناك لقاء موسع اليوم مع جلالة السلطان هيثم بن طارق.

متحدث الرئاسة: العلاقات المصرية العمانية لم تنقطع على مدار التاريخ

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج أن هذه أول زيارة للرئيس السيسي عقب تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في البلاد، وكان لقاء ودي ومثمر جدا، موضحا أن مواقف عمان متزنة جدا على مدار الـ 50 عام الماضية، حيث تتصف دائما بالاتزان والحكمة والشفافية، وموقفها مع مصر مواقف مشرفة للغاية وداعمة في محطات تاريخية مفصلية، حيث كان لها موقف قوي جدا وشهير في أواخر السبعينات، حيث استمرت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بعد اتفاقية السلام، لافتا إلى ان العلاقات المصرية العمانية لم تنقطع على مدار التاريخ، وعلاقة راسخة وكلها تعاون وبناء وفير.

وتابع أن زيارة الرئيس اليوم هي امتداد لمجموعة الزيارات التي كانت هذا الشهر، حيث شهد هذا الشهر زخم كبير في التحرك الخارجي، ومقابلات الرئيس السيسي، بداية مع مقابلة رئيس بولندا مرورا بمفوض سياسة الجوار الأوروبي، ومن ثم مبعوث خاص لرئيس زيمبابوي، ووزيرة خارجية تنزانيا، ومن ثم رئيس مجلس القيادة اليمني، ورئيس الأركان الإماراتي، وقمة شرم الشيخ الثلاثية بين الرئيس السيسي وملك الأردن وملك البحرين، ومن ثم اللقاء مع ولي العهد السعودي، ومن ثم اللقاء مع أمير قطر، ومن ثم مشاركات الرئيس السيسي في منتديات عالمية مثل مؤتمر الاقتصاديات الكبرى برئاسة جو بايدن الخاصة بتغيير المناخ، إلى جانب العديد من المقابلات والمؤتمرات الأخرى.

وواصل أن زيارة الرئيس اليوم لعمان هي زيارة أخوية بين الطرفين، وركزت الزيارة على زيادة الاستثمارات بين الدولتين، وزيادة استثمارات عمان داخل مصر، موضحا أن غدا هناك مائدة تجمع الرئيس السيسي مع كبار رجال الأعمال العمانيين مع بعض الوزراء المصريين لطرح عدد من الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للاستثمار، حيث يوجد تركيز واضح على الشق الاقتصادي والاستثماري، كما تناولت الزيارة عدد من الملفات العالمية والاقتصادية والإقليمية الخاصة بالمنطقة العربية والعالم.