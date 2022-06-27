سياحة الشيوخ تناقش مقترح النائب أحمد فوزى بشأن ضم قرية  عرابة أبيدوس  للخريطة السياحية«فيديو»

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707436/سياحة-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-أحمد-فوزى-بشأن-ضم-قرية- عرابة-أبيدوس- للخريطة-السياحيةفيديو

دوت الخليج

وأكد النائب أحمد فوزى على أن محافظة سوهاج هى ثانى محافظة من محافظات صعيد مصر التى تضم العديد من المناطق السياسية، ومنها قرية عرابة أبيدوس، وهى قرية تضرب بجذورها عبر التاريخ المصري القديم فكانت أول عاصمة لدولة في العالم وهي الدولة المصرية القديمة والزائر للمحافظة سوهاج يمكنه أن يشاهد في متحف المحافظة قصة تأسيس ـول دولة في التاريخ، كانت عاصمتها أبيدوس، وتوحيد مصر بدأ من سوهاج، وكانت أبيدوس قبلة الحج لكل المصريين عندما كانت مصر إمبراطورية، تمتد من بلاد الرافدين حتى جبال الجزائر وانتهاء بمنابع النيل في وسط أفريقيا.

وكان حتي وقت قريب يطلق علي ابيدوس قرية العرابة المدفونة لان آثارها مدفونة تحت الرمال وتم تغيير الاسم الي الاسم الحقيقي لها وهي قرية أبيدوس، والتي تعد من القري الاشهر والاعرق في المحافظة وفي مصر وأبيدوس هي قرية تقع غرب مدينة البلينا في سوهاج ويرجع تاريخها الي 5 آلاف سنة، وكانت مدينة مقدسة أطلق عليها الأغريق تنيس، وكانت قديما تسمي ابيدو وتبعد عن النيل نحو 11 كيلومتر باتجاه الغرب، ويوجد بها أهم المعابد الفرعونية وهو معبد سيتي الأول ومعبد رمسيس الثاني وهما يتميزان بالنقوش المصرية القديمة البارزة، ومعبد الأوزريون وهذه المدينة كانت المركز الرئيسي لعبادة الإله أوزوريس.

سياحة الشيوخ تناقش مقترح النائب أحمد فوزى بشأن ضم قرية عرابة أبيدوس للخريطة السياحية

وكان يحج إليها قدماء المصريين ليبكوا الإله أوزوريس حارس الحياة الأبدية، واكتشف فيها أقدم القوارب في التاريخ بالمقابر القديمة إلى الغرب من معبد سيتي الأول والد رمسيس الثاني، مؤسس الأسرة ١٩ والتي اشتهرت بتسمية الكثير من ملوكها حتى رمسيس 11 نسبة إلى اسم مؤسس الأسرة.

وأكد فوزى بأنه قبل 2011 كان يأتى لأبيدوس سياح من مختلف دول العالم، وفى الفترة الأخيرة كان هناك تحديات كبيرة بشأن البيئة اللوجستية الخاصة بالسياحة فى سوهاج ولكن تطور الأوضاع ووجود حياة كريمة الوضع إختلف وتغير وبالتالى لابد أن يتم ضمها على الخريطة السياسيحة من أجل إعادة السياحة لها مرة أخرى. قائلا:" هذا مطلب عاجل لكل المصريين وخاصة أبناء سوهاج".