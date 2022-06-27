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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707433/بإطلالة-شبابية-عمرو-دياب-يستعد-لطرح-أغنية-اللوك-الجديد-في-هذا-الموعد

كشفت منصة أنغامي الشهيرة، عن استعداد الهضبة عمرو دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “اللوك الجديد” والتي تعد ثالث عمل له من ألبومه الصيفي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية اللوك الجديد لـ عمرو دياب

كتبت منصة أنغامي عبر صفحتها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة مقطع من أغنية الهضبة الجديدة: “كلها كام يوم والصيف يبتدي مع عمرو دياب”.

إطلالة عمرو دياب الشبابية

وظهر عمرو دياب خلال بوستر أغنيته “اللوك الجديد” بإطلالة شبابية أنيقه، اذ ارتدت كاردجيان أبيض مفتوح كشف عن صدره، مصاحبا بنطلون بنفس اللون، أما عن استايل شعره وذقنه جعله يبدو وكانه في عمر الشباب.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

وكان قد طرح عمرو دياب من ألبومه الجديد أغنيتين حتى الأن، فطرح في البداية أغنية “هتدلع”، من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، واستطاع الهضبة بعد ساعة من طرحها أن يستحوذ على تريند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، وبعدها طرح أغنية “اللي يمشي يمشي”، كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأتت كلمات أغنية الهضبة “اللي يمشي يمشي”: اللى يمشى يمشى، عينى على ناس أمِنتها، إتأذيت مِنها بعدها، نزلوا مِن نظرى، مش حاقول عُذرى، دول عالم عارفه نفسها، قلبى ولا طيبته نِفعته، واللى يوم سِكنُه موته، دُنيا بتعرى، ياما بتورى، كله على قد نيته، اللى يمشى يمشى زى بعضه، يبقى فضىّ سكة للى بعده، فى النداله ناس كتيرة عدوا ، دول ماشاء الله، حُب مِين ده كله منفعه، كله بقى عنده أقنعه، مين بقى برىء مين إدعىّ، مين حاتستثناه ؟، اللى حبونا مثلوا، واللى وعودونا كسلوا، يوفوا ب وعودهم، و الله يسعدهم، واللى له طريق يكمله، اللى ملىّ ايده مِننا، إفتكر نفسهُ حلمنا، فِهمهُ على قده، الغرور واخده، لِسه ماعرِفش طبعنا.

اللى شاف نفسه وإفترىّ، واللى بيبيعنى فى الدرىّ، واللى مديت له، إيدى وصفيتله، طبعه هو المُشكلة، أرمى ورا ضهرى كُل ده، ايه اللى يجبرنى على كده، ياللا أشوف نفسي، حبة مِن نفسي، فى إختيار أحلى مِن كدة ؟.