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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707432/عميل-اورنج -يشكو -37-دقيقة-تواصل-مع-خدمة-العملاء-بلا-هدف

انتقد عميل orange اورنج الخدمات المقدمة من الشركة، مشيرًا إلى سوء التعامل من قبل خدمة عملاء اورنج والرد على استفسارتهم والمشكلات التى تواجههم، ويقدم دوت الخليج شكوى عميل اورنج ضمن شكاوي عملاء اورنج المختلفة.

شكاوي عملاء اورنج

قال عميل شركة اورنج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، : تواصلت مع خدمة عملاء اورنج على الخط بقالي ٣٧ دقيقه عشان اورنج بتقول اني استهلك ١ تيرابايت يعني ١٠٠٠ جيجا بايت ف ١٢ ساعة ورافضة تردلي فلوسي ورافضة تديني مديرها وبعد محايله بتقولي هيكلمك خلال ساعه ومش عايزه ترد الفلوس".

وأضاف :"مع العلم أن الاستهلاك من أول الشهر ٦ جيجا".

رقم خدمة عملاء اورنج

- التحدث من أي خط اورنج علي رقم 110.

- التحدث من أي خط أرضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.

- التواصل مع أي خط اورنج على رقم 250.

- التواصل مع أي خط ارضي أو محمول أخر علي الرقم : 16250.

- رقم خدمة عملاء Orange DSL علي رقم 16333 من أي خط أرضي أو محمول.