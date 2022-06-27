انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور أسرته والمقربين.. عبد العزيز مخيون يتلقى عزاء والدته| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707427/بحضور-أسرته-والمقربين-عبد-العزيز-مخيون-يتلقى-عزاء-والدته-صور

تلقى منذ قليل الفنان عبد العزيز مخيون عزاء الدته الراحلة في ظهر اليوم الإثنين الموافق 27 من شهير يونيو وذلك في غياب كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد صور من جنازة والدة عبد العزيز مخيون

وحضر عزاء عبد المخيون الأسرة وأصدقاء الفنان المقربين وعدد من جيرانه، وكان قد شيع جثمان الراحلة من أحد مساجد عزبة مخيون مركز أبو حمص في البحيرة، وذلك عقب صلاة العصر اليوم.

هذا وأعلن مخيون وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اذ كتب: “توفيت إلى رحمة الله والدتى الحاجة ناهد، رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

عبد العزيز مخيون في رمضان 2022

جدير بالذكر أنه شارك عبد العزيز مخيون في عملين درامين في رمضان 2022 منهم مسلسل الاختيار 3 كان من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وتم عرضه في رمضان 2022 وحقق نجاحا ساحقا.

اذ تحدث عن الدور الذي جسده في العمل وهي شخصية بديع، مرشد الاخوان فقال: “شخصية المرشد في الاختيار 3 نفذتها زي السيناريو بالظبط، وكان عقلي مكون صورة ذهنية عنه واستعن بفيديوهات وصور للشخصية عشان أقدر أنفذها وبدأت أغير في شكل وملامح الشخصية، وتناولت الشخصية ببساطة شديدة جدا، واللي خلاها تنجح انه كان فيه مصداقية”.

أما عن مسلسل جزيرة غمام فهو من بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.