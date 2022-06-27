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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707419/مصرع-محامى-صدمه-قطار-أثناء-عبوره-مزلقان-السكة-الحديد-بالمحلة-الكبرى

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد بمصرع شخص يدعى احمد جمال عبد الستار يبلغ من العمر ٣٧ سنة، محامى، مقيم بالرجبي، إثر أصطدامه بقطار بمحطة التيسير.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد اصطدم بالقطار ومن خلال معاينة الجثة تبين أنه توفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى.

النيابة العامة

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

نفوق العجل المولود بـ 3 عيون وفكين بعد ولادته بأسابيع في الغربية

وفي سياق أعلنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، عن نفوق عجل مولود بثلاث عيون وبفكين ولسانين بعد ولادته بأسبوعين فقط، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، بقرية الرجبية التابعة لمركز السنطة.

وأرجع الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطرى بالغربية، أن العجل مولود بعيب خلقى، وكان من المرجح بنسبة كبيرة نفوقه بعد أسابيع من ولادته، فضلا عن تدهور حالته الصحية بسبب عدم قدرته على الطعام بصورة طبيعية، فضلا عن صعوبة فى البلع كونه بفكين متلاصقين ولسانين، ومن الطبيعى نفوقه.