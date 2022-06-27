البنك الاهلى المصرى يرد على واقعة اختلاس موظف 1.4 مليون جنيه من أموال العملاء

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707434/البنك-الاهلى-المصرى-يرد-على-واقعة-اختلاس-موظف-14-مليون-جنيه-من-أموال-العملاء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة في البنك الاهلى وهى استيلاء موظف على مليون و400 ألف جنيه من أموال عملاء البنك الاهلى المصرى في إشارة إلى أن الموظف يعمل نائب مدير في أحد فروع البنك الاهلى المصرى الكبيرة على مستوى الجمهورية، ويقدم دوت الخليج التفاصيل بالكامل.

البنك الاهلى المصرى

على الفور، نفى البنك الاهلى المصرى ما يتم تداوله حول الاستيلاء على مليون و400 ألف جنيه من أموال وحسابات البنك دون وجه حق، عبر استغلال الموظف منصبه في الاطلاع على بيانات وحسابات العملاء.

سرقة البنك الاهلى المصرى

خلال الأيام الماضية، تردد أيضًا واقعة اختلاس موظ في البنك الاهلى المصرى على 22 مليون جنيه من أموال العملاء والهروب إلى أمريكا، الأمر الذي أثار الذعر في نفوس عملاء البنك الاهلى المصرى بمختلف المحافظات.

وخرج البنك الاهلى المصرى بالرد نافيًا سرقة أموال العملاء وطمأن الجميع على حساباتهم وأرصدتهم داخل المصرف، مع العلم أن البنك الاهلى المصرى يسيطر على أكبر محفظة لودائع العملاء في مصر 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، ويعتبر البنك المحلى الأول ويمتلك الملايين من العملاء.