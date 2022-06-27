انت الان تتابع تفاصيل خبر «ملحمة شعبية»..نواب الشيوخ يهنئون الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكدون: شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707425/ملحمة-شعبيةنواب-الشيوخ-يهنئون-الشعب-المصري-بذكرى-ثورة-30-يونيو-ويؤكدون-شكلت-علامة-فارقة-في-تاريخ-مصر

يحتفل الشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يوينو، التي باتت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، فثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً، كما أنها أثبتت كفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، من أجل حماية الوطن من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات.

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ: ثورة 30يونيو شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر

وفي هذا الصدد، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ:" تهل علينا خلال أيام الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر، تلك الأيام التي لاتزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه.. وهي وطنيته، وهويته المصرية الأصيلة.. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، التي أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة.

وأكد إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، التي احتضنتهم وآبائهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين.. إن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هي حقائق، لا تتغير بفعل الزمن.. فهذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية.. ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

ولفت إلى أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة الثلاثين من يونيو طريقاً نسير فيه.. يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره.. لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين، وخلال السنوات الماضية، استطاعت مصر بفضل الله، ثم بإصرار الشعب وإرادته، وحكمة قيادته وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، أن تحمي وطننا الغالي من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات.

وأكد على أنه في نفس الوقت، وفي ظل ظروف عصيبة وأزمات دولية متلاحقة ، تمكنت مصر أيضاً من وضع أسس متينة وراسخة، لاقتصاد حديث متقدم، فواجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها، واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، فتحملها بشجاعة وصمود وإباء معبراً عن عظمته وهو يدرك تمام الإدراك، أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر.

كما أكد أيضا إننا، في العيد التاسع لثورة 30 يونيو، نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر.. لا نبخل بجهد أو عطاء.. مضحين بكل غال ونفيس، لنبني وطناً يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.. واضعين مصلحة الوطن قبل أي مصلحة .. متمسكين بتحقيق أحلامنا.. ومتسلحين بالعزم والإرادة، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نقلة نوعية، تكون شاهداً على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء ، داعمين لقيادتنا الرشيدة... داعين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق والسداد لما فيه خير وعزة للوطن والمواطنين. بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس والمصريين بثورة يونيو

بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس والمصريين بثورة يونيو

و هنأ المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ عن حزب الوفد , رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء وأمانة مجلس الشيوخ بفض دور الإنعقاد الثانى وكل عام ومصر والمصريين بخير.

وأضاف" أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين تحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الذى أثبت الواقع العملى الذى لاينكرة أحد ,خلال رئاسته للمجلس فى دورى الإنعقاد الاول والثانى أنه قيمة وقامة قانونية على المستوى الرفيع جمع بين القيمة القانونية والقامة السياسية التى اتسمت بالحكمة سواء فى ادارتة لجلسات المجلس حيث كان رحب الصدر فى سماع كافة الأراء دون تمييز أو مفاضلة بين هذا أوذاك.

كما وجه أبوشقة، التقدير والشكر والإحترام لكافة النواب فردا فردا ..فقد أثبت الجميع من خلال الحوار والمناقشات أن كل منهم يمثل قيمة كل فى مجال تخصصة وأنهم بحق حكماء وأنهم عند ممارسة دورهم النيابى أنهم شيوخ.

وقدم وكيل أول مجلس الشيوخ، التقدير والأحترام للمجهود الملحوظ الذى بذلتة اللجان كل فى مجال تخصصة من مناقشات وبحث لنكون امام تقارير استوفت حقها من البحث والتمحيص والتدقيق.

وأضاف أبوشقة، أن الأمانة العامة قامت بمجهود كبير موجها الشكر للأمانة العامة على دورها فى الإرتقاء بالمجلس فى كافة المناحى وعلى وجة الخصوص الأمين العام المستشار محمود عتمان ويكفى هذا التجديد فى هذة القاعة التى نحن فيها الأن تدليلا كافيا ووافيا وشاهدا على ذلك.

رئيس تعليم الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

و قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، كان هناك عدة شائعات لاحقت مجلس الشيوخ، منها أن المجلس لا يستطيع عمل أي انتصار، لكن ما حدث أن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عمل اتصالات مستمرة مع الحكومة، وكان له دور كبير، لافتا أنه من خلال التوصيات التي أصدرتها اللجان النوعية بالمجلس احترم الجميع المجلس.

وأضاف دعبس، أن الشائعة الثانية تمثلت في أن أعضاء المجلس سيكونوا موجهين وليس أحرار، لكن ما حدث أننا كنا غير موجهين و أحرار في قراراتنا وتوصياتنا وفي التعامل مع الحكومة، مؤكدا أنه يعتبر أن الرئيس السيسي هبة من السماء لمصر، مشيدا بما يقوم به من جهود حثيثة للنهوض بالبلاد.