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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 07:51 مساءً - محمد السيد - /707435/نظرة-على-العلاقات-الاقتصادية-بين-مصر-وعمان-فيديو

عرضت فضائية “اكسترا نيوز” مقطع فيديو بعنوان “نظرة على العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان”، والذي يتضمن العلاقات التاريخية بين كل من مصر وعمان خلال الفترة الماضية، خاصة أن العلاقات بين كلا الطرفين تاريخية ومنذ زمن بعيد.

وجاء في الفيديو أن العلاقات بين مصر وعمان تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، كما أنها تستهدف تعزيز معدلات النمو بين البلدين، ويؤكد كلا البلدين على أهمية ترجمة العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.

وتتنوع الاستثمارات العمانية داخل مصر في عدة مجالات ومنها كل من مجال الصناعة، والسياحة، والإنشاءات، والزراعة أيضا، إلى جانب العمل في مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

وأوضح الفيديو أن مصر تصدر لعمان كل من منتجات الألبان، والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات كهربائية، إلى جانب الراتنجات واللدائن الاصطناعية، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية، بينما تستورد مصر من عمان كل من الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته بالإضافة إلى منتجات كيماوية عضوية ومنتجات بترولية.

ويأتي الحديث عن العلاقات المصرية العمانية بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق، عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس السيسي في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.