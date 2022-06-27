Link موقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022  “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي” نظام 3،5 سنوات بوابة التعليم الفني 

موقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022، هذا العام هي واحدة من أهم الموضوعات محل اهتمام من جانب أعداد كبيرة من الأشخاص في جميع أنحاء المحافظات في هذا التوقيت سواء من الطلاب أو أولياء الأمور. حيث يرغب الطلاب وأولياء الأمور في هذا التوقيت في الاستعلام عن نتائج الطلاب، وهي النتائج المقرر أن يتم الإعلان عنها عبر بوابة التعليم الفني، حيث من المقرر أن يتم إعلانها في نهاية يونيو الجاري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والتعرف على كيفية استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب إلكترونيا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وقد انتهى طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات بشكل عام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 الدور الأول في مختلف المحافظات بجميع المدارس، والتي تم إجراؤها بناءً على الضوابط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يواصل طلاب وطالبات الثانوية الفنية، سواء الصناعية، أو التجارية، أو الفندقية، أو الزراعية، متابعة بوابة التعليم الفني، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، والتعرف على تفاصيل إعلان النتائج حيث أشارت وزارة التربية والتعليم الفني، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022، سوف تتاح على بوابة التعليم الفني، فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بناء على ما أكدته الوزارة أن نتائج الطلاب سوف يتم إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

موقع الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

ويمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات بشكل عام الاستعلام عن نتيجة الدور الأول بسهولة عبر بوابة التعليم الفني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.