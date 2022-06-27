محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، بإسراع الخطى فى تنفيذ أعمال الرصف الجارية بامتداد شارع القومية بمدينة الزقازيق لاتاحة السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصة أوقات الذروة.





جاء ذلك خلال متابعته مع أحمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال الرصف الجارية بامتداد شارع القومية بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ. وأشاد المحافظ، فى تصريح اليوم الإثنين، بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية على مدار الأشهر القليلة الماضية فى تطوير وتجميل منطقتى القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة وكذلك التواجد المرورى الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمنى المحدد. وأوضح المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بمنطقتى القومية وفلل الجامعة سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المرورى وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة امتداد شارع القوميه بطول 525 مترا وعرض 16 مترا، وتم البدء فى وضع طبقات الأسفلت النهائية بعد الانتهاء من وضع طبقات الأساس ورش مادة التشريب وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتى القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

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