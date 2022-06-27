الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 31 ألفًا و500 ميجاوات

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الاثنين، يبلغ 31 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 31 ألفًا و200 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وبلغ الحمل الأدنى 24 ألفًا و272 ميجاوات.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددًا من الخدمات التى تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعّلت خدمة الخط الساخن 121. ويأتى ذلك فى إطار الإنجازات التى حققتها الوزارة فى إطار زيادة توعية المواطنين، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم ومعرفة مشكلاتهم المختلفة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

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