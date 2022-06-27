عاجل.. السيسى يعزى البرهان فى شهداء الواجب من الجنود السودانيين

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ولحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق، فى وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ودعا الرئيس السيسى المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته جزاء لما قدموه لوطنهم، كما أعرب الرئيس عن صادق مواساته لأسرهم الكريمة.

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