البابا تواضروس يشهد توقيع اتفاقية تعاون للتدريب المهنى

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين المكتب البابوى للمشروعات والمؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، لتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين والمرأة المعيلة بهدف إعدادهم لسوق العمل وتعديل مساراتهم المهنية وتمكينهم من النمو والتطور.





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