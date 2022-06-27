البابا تواضروس يستقبل مبعوث هولندا للمناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الإثنين، بالمقر البابوى فى القاهرة، سمو الأمير خائنا بوربون دى بارما، مبعوث المملكة الهولندية للمناخ، والسفير هان ماوريتس سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة.





ودار الحوار، حول أهمية توعية الشباب بمخاطر التغيرات المناخية ودورهم الهام فى الحد منها. وأشار قداسة البابا إلى تعاون الكنيسة القبطية مع وزارة البيئة واهتمام الكنيسة بملف حماية البيئة، وألمح إلى إطلاق الكنيسة مبادرة "ازرع شجرة" لتشجيع الكنائس والإيباراشيات على الاهتمام بالبيئة وأكد أنه يصلى من أجل نجاح مؤتمر المناخ Cop 27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وأن اختيار مصر وشرم الشيخ يعد اختيارًا موفقًا، وتمنى قداسته نتائج مثمرة لهذا المؤتمر الهام.

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