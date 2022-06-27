تعاون بين جامعة أكتوبر ومصر للطيران لتطبيق التقنيات الحديثة بالقطاع

جدة - نرمين السيد - وتولى توقيع البروتوكول كلا من الطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور خيرى عبدالحميد رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

ومن جانبه، أعرب الطيار حسن منير عن سعادته بهذا البروتوكول الذى يجمع لأول مرة بين مصر للطيران والجامعة، مرحبا بوفد جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، ومؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق المزيد من التقنيات العلمية الحديثة فى مجال الطيران.

وقدم الدكتور خيرى عبدالحميد رئيس الجامعة الشكر والتحية لمصر للطيران على حفاوة الاستقبال، مضيفا أن الجامعة تستعين بأحدث الأجهزة والخبرات فى مختلف المجالات لتقديم الخدمات المجتمعية التى يحتاجها المجتمع المصرى لمواكبة التطور العالمى.

وأضاف أن الجامعة تقوم حاليا بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران فى أكثر من مشروع لخدمة قطاع الطيران، أولهما خاص بتنفيذ أجهزة حديثة لتتبع المعدات على أرض المطار منعا لضياعها وتجنب الحوادث، كما تتعاون الجامعة مع الشركة لمكافحة تلوث المناخ وحماية البيئة الخضراء من المؤثرات والانبعاثات السلبية التى تضر به، ودار نقاش حول إمكانية تبديل المنتجات البلاستيكية المستخدمة التى تضر بالبيئة واستخدام مواد صديقة للبيئة، وسيتم التنفيذ لهذه المشروعات بمجرد الموافقة من جانب وزارة الطيران المدنى.

وأكد الطيار حسن منير، ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخ مشيرا أن الوقت الحالى يتطلب الإتجاه نحو كل ما يفيد البيئة الخضراء حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها بناء على الاهتمام العالمى بهذا الملف.

واستعرض أساتذة جامعة أكتوبر نبذة قصيرة كل فى مجاله لاستبيان ما سيتم تطبيقه من أساليب تكنولوجية حديثة بما يفيد مجال الطيران فى المستقبل القريب.

حضر توقيع البروتوكول كلا من أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية وحاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب والطيار محمد موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.. كما حضر من جانب جامعة أكتوبر الدكتور طارق صالح عميد كلية الفنون ورئيس مركز التميز العلمى والدكتور سعيد مبروك أستاذ كلية الهندسة وعضو مركز التميز العلمى والدكتور سامر ابراهيم ومساعد دكتور أيمن عزت وكيل كلية علوم الحاسب وعضو مركز التميز العلمى ومساعد دكتور أحمد بدوى أستاذ كلية الهندسة قسم ميكاترونكس والدكتور أحمد عطية أستاذ بكلية الفنون والتصميم والدكتورة غادة عبدالهادى بكلية الهندسة والمهندس أحمد أبوالفضل عضو مركز التميز العلمى ومحمد الديب.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الطيران المدنى بالتوسع فى استخدامات وتطبيقات أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة فى مختلف أنشطة النقل الجوى.