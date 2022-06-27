Vodafone فودافون توفر دفع الفواتير للخدمات.. دوت الخليج ينشر الخطوات

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707429/Vodafone-فودافون-توفر-دفع-الفواتير-للخدمات-تحيا-مصر-ينشر-الخطوات

أتاحت شركة Vodafone فودافون إمكانية دفع الفواتير الخدمية، كفواتير الغاز والمياه والكهرباء بسهولة من خلال خدمة فودافون كاش فهى تعتبر من أشهر خدمات Vodafone فودافون ويقدم دوت الخليج الطريقة بالخطوات.

Vodafone فودافون نشرت شركة Vodafone فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "ادفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء وليك لحد20 % كاش باك على كل فاتورة". طريقة دفع الفواتير من من خلال فودافون كاش حددت طريقة دفع الفواتير من خلال فودافون كاش من خلال الخطوات الآتية: - أطلب الكود #9* على أن يتم ذلك من خلال الخط المُفعل عليه محفظة فودافون كاش. - أضغط على رقم 1 لاختيار "سداد قيمة الفاتورة المرغوبة" من خلال فودافون كاش. - اختر المحافظة التابع لها، ثم المنطقة التي تتواجد بها. - إدخال كود السداد الإلكتروني، والذي ستجده مكتوبًا أعلى الفاتورة التى ترغبها على سبيل المثال فاتورة الكهرباء. - اضغط على الرقم 1 لدفع الفاتورة الخاصة بك. - تفتح نافذة تظهر قيمة الفاتورة التى تريد دفعها. - إدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش الخاصة بك؛ ليتم التأكيد على نجاح عملية سدادالفاتورة. - بعد دقائق وستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول، تُفيد بنجاح هذه العملية.

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