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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707426/محمد-الشيمي-العلاقات-بين-مصر-وعمان-تاريخية-وممتدة-فيديو

قال الدكتور محمد الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم لسلطنة عمان تعد هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس السيسي لسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد بعد توليه السلطة ويمكن هذه واحدة من الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة.

وأضاف "الشيمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، وينقلها دوت الخليج أن هذا الموقف غير جديد على مصر لأنه موقف معتاد في ظل القيادة المصرية للمواقف العربية المشتركة، حيث قامت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أكثر من لقاء مع قادة الدول العربية مع ملك البحرين وملك الأردن وولي العهد السعودي، ومقابلة الأمير تميم بن حمد أمير قطر، كل تلك الزيارات تبرز الدور المصري، وتؤكد على حجم القيادة المصرية للمنطقة العربية في ظل التحولات التي تحدث في النظام الدولي، وتأثيرها على القضايا الإقليمية.

وأردف أن القمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي مهمة جدا، وبالتالي موقف مصر في الفترة الماضية موقف واضح من أجل وضع مجموعة من المحددات المتعلقة بالأجندة العربية لوضع عدد من المصالح المشتركة بين مصر وعدد من الدول العربية المشتركين في هذه القمة، خاصة أن تلك القمة سيكون بها طروحات بعدد من القضايا الإقليمية وأيضا الدولية.

خبير علاقات دولية: زيارة السيسي لعمان لها أبعاد مختلفة

وتابع أن العلاقات المصرية العمانية علاقات تاريخية وممتدة منذ زمن، وبصفة خاصة عمان لها خصوصية في إطار التعاون الثنائي المشترك في عدة قضايا إقليمية، ومصر دائما تحاول تبرز العلاقات المستمرة مع كافة الأطراف العربية وعلى رأسها دولة عمان.

وأوضح أن الزيارة ليست فقط هدفها تنسيق القضايا، خاصة أن عمان تتسم بكثير من العلاقات المشتركة مع القوى الأوروبية والأمريكية وعدد من الأقطاب الدولية، ولكن أيضا لأن عمان أيضا أحد الأطراف التي لها دور قوي في التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة أن واحدة من القضايا المطروحة للأجندة المصرية هي مواجهة آثار جائحة كورونا وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي العالمي.

وواصل أن الدول العربية تستطيع وضع موقف واحد ومشترك بينها خلال القمة المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تلك واحدة من المرات القليلة التي نجد فيها أن هناك حاجة غربية لدور الموقف العربي وخاصة دول الخليج وما تمتلكه من مواد البترول في ظل تأثير الغاز الروسي وتأثيره في معادلة العالم الحالية.