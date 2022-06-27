انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الصحة» لـ 2 يوليو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707424/للمرافعة-تأجيل-محاكمة-المتهمين-في-رشوة-وزارة-الصحة-لـ-2-يوليو

ودخل نجل المتهم الأول محمد الأشهب في حالة انهيار أثناء مشاهدة والده داخل قفص الاتهام.

إحالة المتهمين

وكان أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

التحقيقات

وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

أدلة الثبوت

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

محاكمة المتهم بقتل شاب علي طريق الاوتوستراد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب على طريق أوتوستراد المعادي، بعد إيهامه بإلحاقه ضمن الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، واستولى منه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه، لجلسة 26 سبتمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

إحالة المتهم

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.