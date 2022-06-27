كاريكاتير دوت الخليج يحيى ذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707423/كاريكاتير-تحيا-مصر-يحيى-ذكرى-ثورة-30-يونيو

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج، أجواء الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والتى خرج فيها الشعب المصرى ضد تنظيم الإخوان الإرهابى وأنقذ منه الدولة المصرية وأطاح بالرئيس المعزول محمد مرسى.

دوت الخليج وعبر الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج، عن هذه الأجواء بسيارة أعلى صخرة كبيرة ويحاول تنظيم الإخوان جرها للهاوية، فيما مثل خروج الشعب المصرى على هذا التنظيم الخلاص منه وإعادة مصر مرة أخرى من يد هذا التنظيم.

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