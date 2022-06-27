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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707422/روجينا-توجه-رسالة-للطبيب-المعالج-لوالدتها-كنت-الأمل-ليها-بعد-ربنا

وجهت الفنانة روجينا رسالة شكر وتقدير للطبيب المعالج لوالدتها التي خضعت لعملية دقيقة في المخ منذ أيام ليست بالقليلة، مشيرة إلى أنه لولاه كانت فقدت والدتها الأمل في الحياة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة شكر وتقدير لجراح والدتها

وكتبت رودجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “دكتور على صلاح فخورة بيك واكيد كل مريض كان فاكر ان مافيش امل فى الشفا، هذا العبقرى الذى لم يبلغ من العمر الاربعين حصل على الدكتوراه من امريكا فى تخصص نادر العلاج (مرض الشلل الرعاش ) جراحه الباركنسون مرض اصاب عظماء العالم مثل محمد على كلاى واخرين مرض لم يكن لة علاج”.

وتابعت روجينا: “على يد هذا العبقرى اصبح الحلم فى العلاج والشفا حقيقة، الغريب ان كل مرضى الدكتور على من جميع الوطن العربى وانا كنت بفكر اعالج امى برة مصرلولا ترتيب ربنا انى اتعرفت عليك، شكرا دكتور على صلاح اجريت لامى عملية دقيقة جدا وادتها امل فى الحياة انت سبب بعد ربنا انوا يبقى عندها امل فى الحياة ومرضى كتير فقدوا الامل ربنا يحفظك لمرضاك، افتخر ان بلدى فيها دكتور زيك”.

روجينا تكشف مرض والدتها

وكانت منذ أيام شاركت روجينا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “دعواتكم لامى بتعمل عملية دقيقة فى المخ.. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

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من ناحية أخرى، كشفت روجينا عن أعمالها الفترة المقبلة، اذ نشرت روجينا البوستر التشويقي لمسلسلها الرمضاني 2033، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمدمنتهاهـ باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى، مسلسل ستهم رمضان2023 ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح، رائعة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وللمخرج رؤوف عبد العزيز”.