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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707420/خبير-استراتيجي-زيارة-الرئيس-السيسي-لسلطنة-عمان-جزء-من-الحراج-السياسي-للمنطقة-العربية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان اليوم واجتماعه مع سلطان عمان جزء من حالة الحراج السياسي في المنطقة العربية في الفترة الحالية، من أجل الاستعداد للقمة المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب وضع تصورات عديدة متوافقة بين الدول العربية حول القضايا الكثيرة في المنطقة.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن حالة الحراج الدبلوماسي لم تعد مقصورة على عدد محدود من الدول العربية وإنما تجري على نطاق أوسع على مستوى المنطقة بشكل عام، وهذا واضح من الزيارات بين الرؤساء خلال الفترة الماضية، مشيرًا غلى أن الأمن في منطقة الخليج هو قضية رئيسية مع دول المنطقة، خاصة أنه مرتبط بالأمن العربي بشكل عام واعتقد أن هذه القضية ستكون موضوع اهتمام من جانب الدول العربية الرئيسية في منطقة الخليج.

خبير استراتيجي: أمريكا أدركت أهمية الشرق الأوسط

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ادركت أن إقليم الشرق الأوسط مازال إقليم مهم، وهذا جزء من مراجعة في السابق أن الإقليم لم يكن مهم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك تيارات في الولايات المتحدة الأمريكية تروج لتلك الفكرة، وأن هناك أقاليم أخرى يجب الاهتمام بها، ولكن أمريكا أدركت أن هذا الإقليم مازال مهم، وهذا كان واضح في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن القوة المنتجة للطاقة سواء دول الخليج العربي أو مصر أصبحت تلعب دور مهم في هذا السوق.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكي تجري مراجعات في طبيعة علاقاتها مع الشرق الأوسط، وهذا يلقي مسؤولية للدول الأساسية في الإقليم لاستغلال تلك الفرصة لقيادة زمام التفاعلات الرئيسية في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تقوم بدور مهم في إقليم الشرق الأوسط بعدما نجحت في عمل تحديثات كثيرة داخليا وهو ما يجعلها تقوم بدور أكبر في المنطقة، وكذلك العراق التي كان بها اتجاه لتأكيد علاقته مع القوى العربية أو المكون العروبي في السياسات العراقية في المنطقة، فضلا عن الأدوار المهمة لدول عربية مثل الأردن وعمان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتوازن في منطقة الخليج بشكل عام.