إستشهاد عقيد شرطة بقنا..مصرع عنصر إجرامى في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707416/إستشهاد-عقيد-شرطة-بقنامصرع-عنصر-إجرامى-في-تبادل-إطلاق-النيران-مع-الشرطة

كشفت وزرة الداخلية ملابسات مقتل أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا، وتبين أن مرتكبا الواقعة هما مسجل شديد الخطورة وشقيقه، وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تم استهدافهما وأثناء ذلك نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العقيد محمد جمال نصاري من قوة مديرية أمن قنا، وعقب ذلك بأيام تم تحديد مكان العنصر الإجرامي وتم استهدافها وفي تبادل لإطلاق النار لقى مصرعها وضبط 3 متهمين أخرين مشتركين معه.

بيان رسمي

وقالت وزارة الداخلية إنه فى إطارما تبلغ للأجهزة الأمنية بتاريخ 16 يونيه بمقتل أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا، وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبا الواقعة (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامه فى عدد 19 قضية أبرزها "سرقة – سلاح" ، وشقيقه "عامل").

استشهاد العقيد محمد جمال

وتمكن الأجهزة الأمنية بتاريخ 18 الجارى من تحديد مكان إختباء المتهمين بمنزل نجل عمومتهما (مُسجل جنائى) وحال إستهدافهما وإستشعارهما بإقتراب القوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل.. مما أسفر ذلك عن إستشهاد العقيد/ محمد جمال نصارى محمد "من قوة مديرية أمن قنا"، وبتاريخ 27 الجارى تم تحديد مكان إختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة أبو تشت وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.

بندقية ألية

وعثر بجواره على (بندقية ألية - 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - 4هواتف محمولة - مبلغ مالى - أداة تعاطى مخدر الشابو- كمية من مسحوق الشابو المخدر، كما أمكن ضبط باقى المتهمين (3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 13 كيلو حشيش فى مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

رصد المتهمين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية يقوم على إدارتها (4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – 300 جرام لمخدر الشابو – فرد خرطوش عدد من الطلقات – سيارة – 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – الأداوت المستخدمة فى التغليف والتقطيع – 2هاتف محمول).

قيمة المضبوطات

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,225,000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.