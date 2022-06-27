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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707414/بعد-3-سنوات-غياب-محمد-هنيدي-يعود-للدبلجة-الكرتونية-من-جديد

يستعد الفنان محمد هنيدي للعودة للدبلجة الكرتونية من جديد، بعد غياب طويل دام لـ 3 سنوات منذ أخر عمل قدمه في 2019 بعنوان "سوبر هنيدي" اذ كان مسلسل كرتوني ملئ بالمغامرات والمتعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة محمد هنيدي في الدبلجة

ويعود محمد هنيدي للدبلجة بشكل جديد من خلال بث مقاطع فيديو عبر موقع “تيك توك” من خلال حسابه الرسمي بالتعاون مع Anime Mix ومن إنتاج منصة SCREEN+.

ومن المقرر أن يحقق هنيدي نجاحات ساحقة من خلال هذه الاعمال، اذ أنه يتمتع بصوت طفولي لذيذ، اشتهر به في عدد من الشخصيات الكرتوينة مثل تقديم شخصية كورتي البعبع في فيلم “شركة المرعوبين المحدودة”، وغيرها من الأعمال الكرتونية الأخرى.

أخر أعمال الفنان محمد هنيدي

جدير بالذكر، أن أخر أعمال محمد هنيدي فيلم النمس والإنس، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

و تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق، ويجسد محمد هنيدي شخصية تحسين المسئول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، يعيش مع والدته عارفة عبدالرسول وشقيقته التي تلعب دورها دنيا ماهر وزوجها ويجسد دوره محمود حافظ، ويلتقي تحسين بفتاة جميلة تدعى نيرمين تقوم بدورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء نيرمين وأسرتها للعالم السفلي ويتورط تحسين في مشاكل كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

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وعرض لمحمد هنيدي مؤخرا مسرحية سلام مربع وشارك في بطولة المسرحية بجانب محمد هنيدي كلا من أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي.