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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707413/مصرع-4-واصابة-70-شخص-جراء-تسرب-غاز-سام-بميناء-العقبة

أفاد التلفزيون الأردني، يوم الأثنين، بمقتل اربعة أشخاص وأصابة 70 أخرين أثر تسرب غاز سام من صهريج فى ميناء العقبة

دوت الخليج تسرب غاز فى الموقع وصرح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه :”اثناء الأعمال اليومية فى ميناء العقبة وقع حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما اسفر عن تسرب الغاز فى الموقع”. وأضاف المتحدث بأنه:” تم على الفور عزل المنظقة وقام المختصون بالتعامل مع الحادث” وفى سياق متصل قام الدفاع المدني بنقل المصابين إلى المسستفي من أجل تلقى العلاج ويذكر أن افتتح مؤخر العاهل الأردني عبد الله الثاني مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي فى العقبة. ووفق ما نشر فى موقع المملكة فأنه منذ عام 2016 تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة “البوتاس العربية” و شركة “مناجم الفوسفات الأردنية” بتكلفة تقدر ما يقارب 145 مليون دينار ويهدف هذا المشروع تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة فى الصناعات التعدينية.

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