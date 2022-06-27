انت الان تتابع تفاصيل خبر «الشيوخ يفض دور الانعقاد الثاني».. رئيس المجلس: الواقع أثبت أننا كنا على قدر المسئولية.. والنواب: سيسجل التاريخ مساندتنا ودعمنا لجهود التنمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707412/الشيوخ-يفض-دور-الانعقاد-الثاني-رئيس-المجلس-الواقع-أثبت-أننا-كنا-على-قدر-المسئولية-والنواب-سيسجل-التاريخ-مساندتنا-ودعمنا-لجهود-التنمية

بعد 46 جلسة عامة، بواقع 81 ساعة و50 دقيقة ساعات عمل، أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، حيث استعرض المجلس تقرير عن إنجازات 9 أشهر عمل.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ، ناقش في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول 9 مشروعات قوانين وهي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

رئيس الشيوخ: «الواقع أثبت أننا كنا على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها»

وفي هذا الصدد، ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ كلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، قائلا: ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعى الأول، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة التى يعيشها الوطن، وما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية، تفرض علينا تحديات جسيمة، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبيرعن آماله وطموحاته، وقد أثبت الواقع أنكم كنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.

وأكد في كلمته، أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطنى، بشكل صادق ودءوب.. ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، حرص على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مستلهمين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نتحرك بوعي في إطار إستراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية حكيمة.

وقال: جرت فى هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء، واعتمد المجلس على لجانه النوعية التى تضطلع بإنجاز العديد من المهام التى تزيد من فاعلية المجلس باعتبارها عنصراً تنفيذياً فى إمداد المجلس بالطاقة اللازمة ومساعدته فى اتخاذ قراراته من خلال رصد وتجميع المعلومات عن الوقائع والحقائق حول الموضوعات التي يناقشها المجلس، وتقديم تقارير عنها تعين المجلس على تحديد رؤيته بشأنها.

ووجه رسالة لأعضاء المجلس، قائلا: لقد استطعتم القيام بالمهام المنوطة بكم على أكمل وجه ، أقمتم جسوراً للتواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه، تابعتم الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حرصتم على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، من خلال التواصل مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية قدر الإمكان في ظل قيود جائحة كورونا ، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وكان صوتكم مسموعاً ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي، كما أثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، الذي كان له دور بارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور ، سواء في اللجان النوعية بالمجلس أو الجلسات العامة. وتابع: لقد قدمتم جميعاً صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال: لا يسعنى ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الثاني إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم جميعاً، وأن أشيد بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من جانب الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس.

وزير المجالس النيابية يوجه الشكر لرئيس الشيوخ والأغلبية بنهاية دور الانعقاد الثانى

و وجه المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشيوخ على جهودهم خلال الفترة الماضية مؤكدا على أنهم قاموا بجهد وطنى من أجل الوطن والمواطن.

وأكد على أن المجلس أثبت خلال الفترة المقبلة صواب رؤية الشعب المصرى فى التعديلات الدستورية 2019 بأهمية عودة مجلس الشيوخ ليكون مجلس شيوخ وحكماء بحق، حيث تجلت رؤية أعضاءه مع كل ما طرح عليه من موضوعات تشريعية وغيرها من الأفكار التى تم طرحها بموضوعات المناقشة العامة وخاصة المتعلقة بالمناخ أو الزيادة السكانية واستعادة الوعى الوطنى والتى شكلت نقاط مفصلية فى حياة كل مصرى ومصرية.

كما توجه بالشكر والتقدير لرئيس المجلس وأنه يتشرف بوجوده بقاعة المجلس ورئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى يدير القاعة بحكمة رفيعة ومهارة عالية، كما وجوه الشكر والتقدير أيضا لمكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية مشيرا إلى أنه يخص فيهم زعيم الأغلبية المهندس حسام الخولى، مؤكدا على أنه كان خير عون وقدوة لما يجب أن يكون كما وجه أيضا الشكر لكافة أجهزة المجلس وعلى رأسها الأمانة العامة.

الشيوخ: سيسجل التاريخ حرصنا على طرح كل ما يساند ويدعم جهود التنمية

و قالت الدكتور فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: يطيب لي أن أقف بينكم اليوم في ختام أعمال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلسنا الموقر ، مؤكدة بمزيج من السعادة و الفخر أن ما اضطلع به المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مهام ، عبر مناقشات مستفيضة لمشروعات القوانين و تعديلاتها فضلا عن الاقتراحات برغبة و طلبات المناقشة، هو ما سوف يسجله التاريخ لهذا الصرح المصري الشامخ و الذي حرص أعضاؤه على طرح كل ما من شأنه أن يمثل مساندة لجهود التنمية على مختلف الأصعدة و دعماً لمستقبل أفضل نطمح جميعاً لتحقيقه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و تجسيداً لرؤية مصر 2030 و فكر و فلسفة الجمهورية الجديدة .

و أضافت فوزي: بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس لما أبداه من سعة صدر و وضوح رؤية خلال إدارته للجلسات الأمر الذي رسخ بقوة لقيم الديمقراطية و التعددية ، إذ كان دولته النصير الأكبر لكل صاحب رأي بعض النظر عن انتمائه مادام يستهدف صالح الوطن و المواطن .

وتابعت: الشكر أيضا لأعضاء المجلس و هم نخبة مصر السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، لما كان منهم من جهد كبير ليس فقط في مناقشة ما عرض على المجلس بل و المبادرة عبر الإقتراحات برغبة و طلبات المناقشة لطرح العديد من القضايا الملحة و فتح الملفات ذات الاهمية المركزية لمستقبل البلاد و ما اتسموا به من تلاحم واضح مع الجمهور و تعبير صادق عن مطالبه في كافة القطاعات .

وكيل أول مجلس الشيوخ:علينا أن نفتخر بثوب مجلسنا

ووجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، واصفا إيها بالقيمة القانونية الكبيرة، والقيمة السياسية التى تجسد فيها الفن السياسى الرفيع خلال إدارة مجلس الشيوخ ليس فى جلسات المجلس فقط ولكن فى إطار كافة الأمور المتعلقة بالمجلس.

وأكد على أنه لمس فى تعامله معه روح الإنسانية والديمقراطية فى النقاش وروح الحوار فى أى حوار أو نقاش لكل نصل إلى أفضل الآراء ، مشيرا إلى أنه لا يبالغ فى أن يقول بأننا حققنا نجاح مقبول فى تفعيل دور هذا المجلس وإظهار هذا المجلس بهذا الثوب الرائع وعلينا أن نفتخر به جمعيا.

«قيادة حكيمة ومبهجة»..ممثل الأغلبية بالشيوخ يقدم الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بنهاية دور الانعقاد الثانى

و قدم حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ التهنئة بمناسبة 30 يونيو، قائلا إنها ثورة أنقذت المصريين، لينتقل بعدها إلى أن قيادة مجلس الشيوخ "حكيمة ومبهجة" وأن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يضفي حالة من المرونة والأجواء الإيجابية على الجلسات العامة.

وأضاف خلال حديثه في الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني أن الحكومة وممثلها المستشار علاء فؤاد يقرب المسافة بين البرلمان والحكومة، وأن أعضاء الشيوخ لم يجدوا منه أي تعنتا، وأن باقي اعضاء مجلس الشيوخ عملوا بجد وجهد، وأنه لايمكن إغفال دور الأمانة العامة في إنجاح الجلسات العامة.

النائب محمود سامي مع انتهاء دور الانعقاد الثاني: ساهمنا في إثراء الحياة البرلمانية

و قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: لاحظنا وجود تقدم شديد في دور الانعقاد الثاني عن دور الانعقاد الأول، مضيفا: اعتقد أن كل دور انعقاد يكون هناك تطوير شديد في أعمال المجلس وتثبيت أهميته في إثراء الحياة البرلمانية.

وأضاف سامي: البلاد تمر بأزمة اقتصادية شديدة نتيجة أزمات عالمية أثرت علينا بشكل كبير، واعتقد أن المجلس سيكون له دور كبير في الحوار الوطني.

وقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشكر لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وكذلك للوكيلين ولوزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وكذلك للمستشار محمود إسماعيل الأمين علينا، والأمين على خزائن المجلس، وأسرة الأمانة العامة، قائلا: الجميع يستحق كل الشكر على المجهودات التي بذلوها.