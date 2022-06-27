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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707411/محمد-عزمي-نائب-التنسيقية-يستعرض-مقترحه-للاستغلال-الإعلاني-الأمثل-للأسوار-المدرسية

دوت الخليج

محمد عزمي "نائب التنسيقية"يستعرض مقترحه للاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية

أكد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال مناقشة مقترحه بشأن الاستغلال الاعلاني الامثل للأسوار المدرسية، موضحا أنها بمثابة مصادر تمويل جديدة لتعظيم الموارد، وذلك لسد الفجورة بين الجهود المضنية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بين إنشاء الفصول التعليمية الجديدة وبين اعداد الطلبة المنضمين للعملية التعليمية، لافتا إلى أنه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها المجلس ان الوزارة أنشأت خلال عام 22021 ألف مدرسة .

وتابع النائب محمد عزمي، أنه وفقا لتقارير الوزارة فى 2021\2022 أن عدد المدارس الحكومية بلغ 50 ألف مدرسة، لافتا إلى " كثرة عدد المدراس التي تقع على المحاور والطرق وداخل المحافظات، مما يتيح الاستفادة القصوى من اسوراها ومحيطها، بدلا من الايات القرآنية أو العبارات التوعوية، وتطويرها من خلال وجهات اعلانية كالتي تستخدمها المدراس الخاصة فى الأونة الأخيرة حيث تضع اعلانات تدر دخلا بالمقارنة مع الحكومية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه اذا فرضنا أن قيمة الواجهة الاعلانية 1000جنية للمساحة الاعلانية على مستوى الـ27 محافظة، بعدد 50 الف مدرسة، فى المدرسة الواحدة 250 مليون جنية فى الشهر ،لافتا إلى حديث رئيس الوزراء بأن تكلفة بناء الفصل الدراسي بين 400:500 ألف جنية، حيث تعتبر هذه الخطوة مشاركة حقيقية لسد الفجوة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى امكانية ضم هذه الأموال إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي صدر به قانون فى 2014، أو صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويتبع وزير التعليم، موضحا يتم تحويلها لاحد الصناديق من خلال الاعلان عن امتياز اعلاني باستغلال مدارس المحافظة، مع وضع محازير على الاعلانات حيث تكون تجارية تتيح خدمات للمواطنين، وليست دينية أو سياسية.

النائب علاء مصطفى يدعم مقترح النائب محمد عزمي للاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية

من جانبه أيد النائب علاء مصطفي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، مقترح النائبمحمد عزمي لاستغلال اسوار المدراس فى المساحات الاعلانية لتعظيم الموارد وزيادة الدخل، من خلال كتاب دوري يمنع المدراس من القيام بأفعال تسبب تلوث بصري، موضحا أن المقترح يتضمن قدر عال من الوجاهة ، ليس فقط الموارد المالية ولكن للتنظيم ايضا، لافتا إلى أن الاستثمار يهدف لاستغلال كل شىء" وهذه الفكرة بتجيب فلوس من الهوى".