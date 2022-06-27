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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707407/الكرملين-يعلق-على-تخلف-روسيا-عن-سداد-ديونها

أعلن الكرملين اليوم الأثنين، بأنه:" لا أساس للقول إن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية” فى الوقت الذي تفرض فيه الدول الغربية عقوبات علي روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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الكرملين: لا يوجد تخلف فى سداد الديون

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال حوار له مع الصحافيين بأنه :" لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه يمثل تخلف عن السداد" وذلك بعد أن انقضت يوم الأحد وهو مهلة إجراء عملية دفع رئيسية.

موضحا بسيكوف أن :" هذه الإدعاءات حول تخلف روسيا عن سداد ديونها خاطئة تماما" لافتا إلى أن روسيا قامت بتسوية ديونها فى مايو .

المرة الأولى منذ قرن تخلف روسي عن سداد الديون

ويذكر أن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نشرت تقريرمفادها بأن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية للمرة الأولى منذ اكثر من قرن، ذلك بعد أن انقضت مهلة الإعفاء لمدفوعات فوائد بقيمة نحو 100 مليون دولار كان من المقرر سدادها يوم الأحد.

ويشار إلى أن فى وقت سابق اتهمت الحكومة الروسية الدول الغربية بجر موسكو إلى تخلف زائد عن السداد وو وصف وزير المالية الروسية أنتون سيلوانوف المواقف الغربية بالمهزلة .

ويذكر أن آخر مرة تخلفت فيها روسيا عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية كان فى عام 1918 وذلك بعد أن رفض قائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين الإعتراف بالالتزامات المترتبة على نظام القيصر الذي اطيح به حينذاك.

ومنذ العملية العسكرية الروسية الأوكرانية فرضت الدول الغربية حزمة قاسية من العقوبات والتى أدت إلى قطع روسيا عن النظام العالمي وجعلها تواجه صعوبات فى تسديد ديونها.