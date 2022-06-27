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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707415/البنك-العربى-الافريقى-يوفر-قرض-المشروعات-الصغيرة-بـ-5-مليون-جنيه

أعلن البنك العربي الافريقى عن توفير قرض المشروعات الصغيرة بـ 5 مليون جنيه لدعم عملاء البنك العربى الافريقى من الشباب الذين يرغبون بدء مشروع خاص بهم، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض البنك العربى الافريقى ورابط التقديم عليه.

البنك العربى الافريقى

نشر البنك العربى الافريقى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "مشروعك الصغير هيكبر معانا قدم على قرض الشركات الصغيرة من البنك العربى الافريقى الدولى بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه وفترة سداد حتى 5 سنوات".

التقدم على قرض البنك العربى الافريقى

يمكن التقديم على قرض البنك العربى الافريقى لتمويل المشروعات من مختلف فروع البنك العربى الافريقى أو من خلال التقديم أونلاين من هنـــــــــــــــــــــــــا

ويتميز البنك العربى الافريقى في السرعة بتقديم القرض وإمكانية استلامه بعد التقديم في فترة من 24 لـ 48 ساعة، مع الإشارة إلى أن قرض المشروعات الصغيرة عليه خصم 50% على المصاريف الإدارية، واستلام التمويل ببطاقة الرقم القومي.