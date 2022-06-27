ضبط مرتكبي واقعة استشهاد ضابط شرطة بقنا ومصرع أحدهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 06:33 مساءً - في إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتاريخ (16) يونيه الجاري بمقتل أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمديرية أمن قنا، وصدور قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبا الواقعة (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامه في عدد (19) قضية أبرزها "سرقة – سلاح" ، وشقيقه "عامل")، وتمكن الأجهزة الأمنية بتاريخ (18) الجاري من تحديد مكان اختباء المتهمين بمنزل نجل عمومتهما (مُسجل جنائي)، وحال استهدافهما واستشعارهما باقتراب القوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل مما أسفر ذلك عن استشهاد العقيد محمد جمال نصارى محمد "من قوة مديرية أمن قنا".

بتاريخ (27) الجاري تم تحديد مكان اختباء العنصر الإجرامي شديد الخطورة

بدائرة مركز شرطة أبو تشت.. وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه، وعثر بجواره على (بندقية ألية - 4 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - 4هواتف محمولة - مبلغ مالي - أداة تعاطى مخدر الشابو- كمية من مسحوق الشابو المخدر).

كما أمكن ضبط باقي المتهمين (3 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.