انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك القاهرة يوفر شهادة بريمو إكسترا بأعلى عائد.. أعرف الأوراق المطلوبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707405/بنك-القاهرة-يوفر-شهادة-بريمو-إكسترا-بأعلى-عائد-أعرف-الأوراق-المطلوبة

أعلن بنك القاهرة عن توفير شهادة بريمو إكسترا بأعلى عائد في المصرف، ودائمًا ما يبحث عنها عملاء بنك القاهرة لتأمين مستقبلهم ومستقبل صغارهم فهى فرصة مناسبة للتوفير، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة بريمو إكسترا من بنك القاهرة والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

شهادة بريمو إكسترا من بنك القاهرة - تتراوح سعر الفائدة بين 13.25% سنويا عائد شهري، و13.5% سنويًا - عائد ربع سنوي. - يبلغ الحد الأدني لربط الشهادة 1000 جنيه. - مدة الشهادة تكون 3 سنوات.‏ - عائد ثابت يحسب من اليوم التالي لربط الشهادة التقديم على شهادات بنك القاهرة يكون التقديم على شهادات بنك القاهرة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية مع توفير الأوراق التالية: - شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر. ‏ - ورق إثبات شخصية. - إيصال مرافق حديث بالعنوان الحالي. يعتبر بنك القاهرة ثالث بنك محلي بعد بنكي الأهلي ومصر، ويقبل الكثيرون على ادخار أموالهم فيه لثقتهم في معاملاته المصرفية المتعددة والمختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة يوفر شهادة بريمو إكسترا بأعلى عائد.. أعرف الأوراق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.