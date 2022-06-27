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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707404/النائب-محمود-سامي-مع-انتهاء-دور-الانعقاد-الثاني-ساهمنا-في-إثراء-الحياة-البرلمانية

قال محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: لاحظنا وجود تقدم شديد في دور الانعقاد الثاني عن دور الانعقاد الأول، مضيفا: اعتقد أن كل دور انعقاد يكون هناك تطوير شديد في أعمال المجلس وتثبيت أهميته في إثراء الحياة البرلمانية.

دوت الخليج انتهاء دور الانعقاد الثاني وأضاف سامي: البلاد تمر بأزمة اقتصادية شديدة نتيجة أزمات عالمية أثرت علينا بشكل كبير، واعتقد أن المجلس سيكون له دور كبير في الحوار الوطني. جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تشهد نهاية دور الانعقاد الثاني. وقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشكر لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وكذلك للوكيلين ولوزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، وكذلك للمستشار محمود إسماعيل الأمين علينا، والأمين على خزائن المجلس، وأسرة الأمانة العامة، قائلا: الجميع يستحق كل الشكر على المجهودات التي بذلوها.

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