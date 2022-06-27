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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707403/في-8-محافظات-تعرف-علي-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-اليوم

• حملة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بنهاية عام 2024

• إقامة معرض اليوم الواحد لتجهيز العرائس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

• احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في المرحلتين الابتدائية والاعدادية

• توزيع زجاجات مياه معدنية وعصائر علي طلاب الثانوية قبل دخولهم لجان الامتحانات

في 8 محافظات.. تعرف علي أبرز فعاليات "مستقبل وطن" اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظة "القليوبية"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع التنظيمي، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة، احتفالية لكبرى لذوي الهمم، وذلك لتكريم الأطفال والشباب الموهوبين من ذوي الهمم، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة وأسر وأولياء الشباب الموهوبين، وتضمنت الاحتفالية، إقامة برنامج ترفيهي متكامل شمل فقرات غنائية واستعراضات فنية رائعة وشملت كذلك تكريم الأطفال ذوي الهمم بالإسكندرية، وأعرب المشاركون في الحفل عن سعادتهم بالعروض الفنية التي شاهدتها خلال الاحتفالية، مشددين على أهمية ضرورة دمج ذوي الهمم في مجتمعهم بشكل فعال وغير منقوص، والتوعية الشاملة بحقوقهم الصحية، وبحقوق أسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تمنح لهم بالمجان من أجل تيسير حياتهم المعيشية.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة مركز أطفيح، قافلة طبية مجانية، تضم ثلاث تخصصات "باطنة- رمد- تحاليل طبية"، وأقيمت بقرية البرمبل، كما تواصل أمانات كرادسة والبدرشين وأبو النمرس والعياط، في مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث علي التوالي، لطلاب المرحلة الثانوية ويضم نخبة من كبار المعلمين في المواد الدراسية المختلفة، ومن جانبه، شكلت امانة قسم العجوزة، فرق من الأمانة لتوزيع المياه المعدنية والعصائر علي أبنائنا وبنائتنا قبل دخولهم لجان الإمتحانات.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة التدريب والتثقيف ببندر ثاني، لقاء تعريفي، تحت عنوان "تفعيل خطاب النوايا بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن، بحضور أعضاء وقيادات الحزب، وعدد من طلبة وطالبات كلية الأثار بجامعة الفيوم، وخلال الندوة تم مناقشة دور تنمية المشروعات الصغيرة وكيفية المساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وكيفية الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة وتقديم كافة التسهيلات للراغبين فى الحصول على التمويل.

وفي محافظة الغربية

شكلت أمانة مركز السنطه، فرق من أعضاء وقيادات الأمانة لاستقبال وتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة وتوزيع زجاجات المياه المعدنية والعصائر، لحظة خروجهم من اللجان فى أول يوم للامتحانات نظرا لارتفاع حرارة الجو بالمركز والعمل علي تقديم وسائل العون وتوفير كافة الأجواء الهادئة للطلا ، ومن جانبه، أقامت أمانة العلاقات العامة بمركز زفتي، معرض اليوم الواحد لتجهيز العرائس والملابس الجاهزة والسلع الغذائية لمحاربة الغلاء المعيشي وذلك بأسعار مخفضة، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً وبالفعل تم بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أقل من الاسعار السوقية، وأشاد رواد المعرض بجودة المنتجات وانخفاض الاسعار وتم تقديم هذا الدعم من أمانة المدينة.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز السادات، الحملة القومية للتجريع الجموعي لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، والتي تهدف الكشف والفحص علي جميع المواطنين بعدد من قري المركز بالمجان، للقضاء علي البلهارسيا بنهاية عام 2024، وتنتهي حتي يوم 29 يونيو، وخاصة في عزبة أبو حجازي، وجزيرة لماضة، وقرية أبو نشابة، وذلك حرصاً مناً علي صحة اهالينا بالمركز، وجاء بالتعاون مع الإدارة الطبية في المركز، بالإضافة علي التأكيد بتوعية المواطنين من الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية بقرية الشركة 55، وقدمت القافلة خدماتها بمقر الوحدة الصحية القروية، وضمت 5 تخصصات طبية " أسنان - جلدية – جراحة – باطنة - تنظيم أسرة "، وجرى توقيع الكشف على 146 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي القرية.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة قسم العرب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية بمدارس حى العرب ببورسعيد، وذلك بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة وأسر وأولياء أمور الطلاب، وتضمنت الاحتفالية عروض فنية وفقرات استعراضية للطلاب المتفوقين، وجاء تنظيم الاحتفالية تنفيذا لتوجيهات قيادات الحزب بوضع كافة امكانات الحزب وتوجيهها نحو ملف التعليم ومساعدة أبنائنا الطلاب، ومن بينها تكريم المتفوقين لتحفيزهم على الاستمرار في تفوقهم، كذلك تشجيع باقي الطلاب على الاجتهاد والتفوق.

وفي محافظة دمياط

تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية، مع نخبة من كبار المعلمين المتميزين، ولاقت المراجعة إقبال كبير من الطلاب والطالبات في ليلة الإمتحان.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.