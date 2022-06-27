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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707401/وكيل-خارجية-الشيوخ-عفت-السادات-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانى-نعمل-كأسرة-واحدة

وجه النائب عفت السادات، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على إدارته الحكيمة للمجلس خلال دور الانعقاد الأول والثانى موجها الشكر أيضا لكافة أجهزة المجلس التى تعاون من أجل أداء النواب لدورهم الفعال.

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جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تم الإعلان فيها عن نهاية دور الانعقاد الثانى، مؤكدا على أن الجميع تعاون من أجل أداء الدور الأمثل على المستوى التشريعى والرقابى مؤكدا على أن الجميع يعمل كأسرة واحدة من أجل الصالح العام وبالتالى نحن أمام دور انعقاد مشرف.

وكان قبلها قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض تقرير بإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، والذي استمر نحو 9 أشهر، استعداد لإعلان فض دور الانعقاد.

وكشف التقرير أن عدد الجلسات العامة، بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وكيل خارجية الشيوخ عفت السادات بنهاية دور الانعقاد الثانى: نعمل كأسرة واحدة

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.