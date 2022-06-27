انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد جمال يطرح أحدث اعماله الغنائية "خطير خطير" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707399/بالفيديو-أحمد-جمال-يطرح-أحدث-اعماله-الغنائية-خطير-خطير

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية خطير خطير لـ أحمد جمال

وتعد أغنية “خطير خطير” من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، وظهر بها المطرب أحمد جمال بشكل مختلف ونيولك جديد حاز على إعجاب جمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية خطير خطير

وأتت كلمات أغنية “خطير خطير” على النحو الأتي: خطير.. خطير.. خارج المنافسة.. منزلش منه لسه.. فارق فرق جامد.. بركان في القلب خامد..نار القلب والعه..مشتاق وعندي لوعة.. خطير خطير.. ومعقد ناس كتير.. الـ ينفسن ينفسن والـ يغير يغير.. كمان كمان.اديها جمدان.. بتقارنوا مين بمين.. ماخلاص الفرق بان.. لما يهدي سنة.. قلبي بين الأسنة.. مش قادر عالمناهده.. ده أنا أدمنت المشاهدة.. حد يوصيه عليا.. ده طالع من عينيه.. ده معدي الحدود عيونه سود رموشه كحلا..كل شويه يعلي يخلي الدنيا ف عيني أحلى.

أحدث ظهور لـ أحمد جمال

من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد جمال في مهرجان السويس للموسيقى العربية الذي أقيم حفل ختامه في مساء أمس الأحد، وغنى به العديد من الأغنيات الشيقة والمؤثرة، وهي: "ليلة ومن غير مجاملة" و"أنا هنا" و"نشيد العاشقين" و"إحنا مش بتوع حداد" و"وجع كام يوم" و"اضحكي" و"انتي عجباني"، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل منها "بتونس بيك" للراحلة وردة و"على حسب وداد قلبي" للعندليب عبدالحليم حافظ، وأغنية "هوا ياهوا" للمطربة عفاف راضى.

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جدير بالذكر أن أحمد جمال تألق وبدأ يذاع صيته بعد اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني، تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو. يحب الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس.