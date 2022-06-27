انت الان تتابع تفاصيل خبر بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس والمصريين بثورة يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707398/بهاء-أبوشقة-وكيل-أول-مجلس-الشيوخ-يهنىء-الرئيس- والمصريين-بثورة-يونيو

دوت الخليج

بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس والمصريين بثورة يونيو

وأضاف" أبوشقة" فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين تحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الذى أثبت الواقع العملى الذى لاينكرة أحد ,خلال رئاستةللمجلس فى دورى الإنعقاد الاول والثانى أنه قيمة وقامة قانونية على المستوى الرفيع جمع بين القيمة القانونية والقامة السياسية التى اتسمت بالحكمة سواء فى ادارتة لجلسات المجلس حيث كان رحب الصدر فى سماع كافة الأراء دون تمييز أو مفاضلة بين هذا أوذاك.

كما وجه "أبوشقة" التقدير والشكر والإحترام لكافة النواب فردا فردا ..فقد أثبت الجميع من خلال الحوار والمناقشات أن كل منهم يمثل قيمة كل فى مجال تخصصة وأنهم بحق حكماء وأنهم عند ممارسة دورهم النيابى أنهم شيوخ.

وقدم وكيلأ اول مجلس الشيوخ التقدير والأحترام للمجهود الملحوظ الذى بذلتة اللجان كل فى مجال تخصصة من مناقشات وبحث لنكون امام تقارير استوفت حقها من البحث والتمحيص والتدقيق وأضاف"أبوشقه" أن الأمانة العامة قامت بمجهود كبير موجها الشكر للأمانة العامة على دورها فى الإرتقاء بالمجلس فى كافة المناحى وعلى وجة الخصوص الأمين العام المستشار محمود عتمان ويكفى هذا ,التجديد فى هذة القاعة التى نحن فيها الأن تدليلا كافيا ووافيا وشاهدا على ذلك.

ووجة "أبوشقة" الشكر للحكومة التى يمثلها الوزير المستشار علاء فؤاد فى تعاونة الصادق مع المجلس ليقدم نموذجا محترما راقيا فى التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما لة من دلالة فى أننا جميعا على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد لتحقيق هدفنا جميعا وهو أن نكون فى خدمة الوطن والمواطن واشاد "أبوشقة" بالدور الذى قام بة المجلس تفعيلا للمادة 248 و249 من الدستور بإنشاء مجلس الشيوخ وأن هذا المجلس قد فعل هاتين المادتين وتمثل ذلك جليا فى الدور التشريعى إذ كنا أمامالعديد من المشروعات الهامة مثل مشروع قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامه , ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ,ورعاية حقوق المسنين ,العمل ,والتأمين الموحد,وصندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقة , ووإعتماد خطة التنمية الإقتصادية للعام المالى 2022-2023 ووتعديلات قانون الرياضة وتابع "أبوشقة" كما كنا أمام تفعيل المواد 107 الى 112 من القانونمن القانون الصادر به لائحة المجلس فى الرقابة والتى تمثلت فى طلبات المناقشة العامة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجرااءت المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ , وأيضا "تعميق التصنيع المحلى ووإستعادة واستدامة الوعى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والاوقاف والاجراءات المتبعة للرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلى ووإشكاليات تقنين ملكية الاراضى الزراعية بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الوراعية ومنظومة الابتكار والابداع التكنولوجى ووالاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتابع وكيل اول مجلس الشيوخ أن المجلس أيضا ناقش العديد من الاقتراحات برغبة فى كافة المجالات التعليم والصحة , وخلافة وقد وافق المجلس على 148 إقتراح برغبة كما قام بمناقشة الدراسات البرلمانية والنمو السكانى وتنمية الاسرة طبقا للمادة 3 من اللائحة واشار"أبوشقة"أن المجلس مثل دورا هاما فى الدبلوماسية البرلمانية سواء على مستوى الوفود البرلمانية للمجلس الاقليمى والدولى ولقاءات رئيس المجلس واعضاء ممثلين للبرلمانات على كافة المستويات الدولية وهنأ "أبوشقة"مصر والمصريين بثورة 30 يونيو ودور الشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة شعبية حقيقية بكل معايير الثورة الشعبية انقاذا للدولة المصرية والتى كان مقدرا أن تسقط فى المستنقع الذى سقطت فية دول مجاورة ولكن إرادة الشعب المصرى وصلابتة ومساندة القوات المسلحة الوطنية والشرطة الوطنية وتلك الإرادة التى كان من ثمرتها نجاح تلك الثورة بهذة المناسبة أهنىء الرئيس عبدالفتاح السيسى ببداية العام التاسع لرئاستة للجمهورية وبدورة الوطنى الشجاع عندما كان وزيرا للدفاع وانحياز القوات المسلحة للارادة الشعبية ودور الرئيس الوطنى فى بناء مصر الحديثة ولنكون امام جمهورية جديدة تبنى مشروعها الرئيس عبدالفتاح السيسى كدولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الإستقرار الأمنى والإقتصادى والسياسى