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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707397/بنك-سايب-saib--أعلى-عائد-ادخاري-على-الشهادات

أعلن بنك سايب saib أعلى عائد ادخاري على الشهادات من خلال شهادة شهادة SAIB CRYSTAL بالجنيه المصري والتى يمكن شرائها بداية من 500 جنيه، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة بنك سايب الادخارية، والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

شهادة SAIB CRYSTAL من بنك سايب - تبلغ مدة شهادة 5 سنوات. - تصدر الشهادة بحد ادنى 5000 جنيه مصري و مضاعفاتها. - بدون حد اقصى للعملاء الأفراد فقط. - يتم حساب العائد على اساس سنوي ثابت ويتم صرف العائد شهرياً. - إمكانية الحصول على تسهيل/قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك للإقراض. - يكون سعر الفائدة 11%‎ سنويًا، وتكون دورية الصرف شهريًا. التقديم على شهادات بنك سايب يمكن شراء شهادات بنك سايبsaib من فروعه المختلفة، ويتم تحديد الأوراق والمستندات للحصول على شهادات بنك saib تتمثل في صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

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