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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707395/الرئيس-العماني-يؤكد-على-زيادة-الاستثمارات-العمانية-في-مصر-واستغلال-الفرص-الاستثمارية-المتاحة-بها

أكد السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، على حرص بلاده لتعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

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الرئيس العماني يشيد بالروابط الأخوية بين البلدين

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق، عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس السيسي في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين.

أعرب السلطان العماني، عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات.

الرئيس السيسي يثمن التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل

من جانبه؛ شكر الرئيس السيسي، أخيه جلالة السلطان العماني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كافة القضايا الاقليمية والدولية.

السلطان العماني يستقبل الرئيس السيسي

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

الرئيس السيسي يصل عمان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى سلطنة عمان،ضمن جولته الخارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.