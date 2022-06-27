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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707393/طارق-رسلان-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسي-ويؤكد-معا-لاستكمال-مسيرة-البناء

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وشهدت الجلسة استعراض تقرير عن إنجازات 9 أشهر عمل.

دوت الخليج

طارق رسلان يوجه الشكر للرئيس السيسي ويؤكد: معا لاستكمال مسيرة البناء

ومن جانبه وجه النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد التفاح السيسي، مع نهاية دور الانعقاد، للجهود المضنية التي يبذلها فى بناء مصر الحديثة ، والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

كما وجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمستشار محمود عتمان، الأمين العام، والوكيلين، ورؤساء الهيئات البرلمانية، والعاملين بمجلس الشيوخ، على تعاونهم خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، مشددا على ضرورة استمرار دعم القيادة السياسية لاستكمال بناء نهضة مصر التنموية.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الختامية عرض تقرير بإنجازات المجلس، حيث بلغت الجلسات العامة 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومي بواقع 140 ممثلا.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وتصدر مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أكثر مشروعات القوانين مناقشة، والذي استغرق 12 جلسة عامة.