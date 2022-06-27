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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707388/رئيس-تعليم-الشيوخ-بنهاية-دور-الانعقاد-الثانى-كان-لنا-دور-كبير-و-كسبنا-احترام-الجميع-بتوصياتنا

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، كان هناك عدة شائعات لاحقت مجلس الشيوخ، منها أن المجلس لا يستطيع عمل أي انتصار، لكن ما حدث أن رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عمل اتصالات مستمرة مع الحكومة، وكان له دور كبير، لافتا أنه من خلال التوصيات التي أصدرتها اللجان النوعية بالمجلس احترم الجميع المجلس.

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تشهد نهاية دور الانعقاد الثاني.

وأضاف دعبس، أن الشائعة الثانية تمثلت في أن أعضاء المجلس سيكونوا موجهين وليس أحرار، لكن ما حدث أننا كنا غير موجهين و أحرار في قراراتنا وتوصياتنا وفي التعامل مع الحكومة، مؤكدا أنه يعتبر أن الرئيس السيسي هبة من السماء لمصر، مشيدا بما يقوم به من جهود حثيثة للنهوض بالبلاد.

فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول

هذا و أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وشهدت الجلسة استعراض تقرير عن إنجازات 9 أشهر عمل.

وناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، 9مشروعات قوانين جاءت على النحو التالي: التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الاهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.