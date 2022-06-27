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القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707390/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-يوافق-على-البدء-في-إجراءات-تكليف-دفعة-2020-من-خريجي-كليات-الصيدلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على البدء في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

دوت الخليج

إجراءات تكليف دفعة 2020 من خريجي كليات الصيدلة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من مخاطبة جميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية في كافة المحافظات وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسيتم تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ(المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الصيادلة سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات الخارجية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.

حل مشكلة تكليف الصيادلة

وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ١٤ طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بشان تكليف الصيادلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة: "بدأنا جلسة استماع سابقة فى هذا الملف مع لجنة الصحة، والتكليف لبعض التخصصات لابد أن يكون وفقا للاحتياج، هناك تخصصات فيها سوء توزيع ونقص فى أماكن وزيادة فى أماكن أخرى".

وتابع الوزير: "ملتزمون بعدالة التوزيع، ودراسة الاحتياجات، نضع مع بعض خطة مستقبلية لنكون على بينة أمام الناس مثلا بعد 4 سنوات احتياج كام يتم تكليفهم ويكون لترتيب الدفعات".

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تكليف دفعات 2017 2018، 2019، متابعا: "خريجى 18/19 27 ألف تم تكليفهم على مراحل، كلفنا 17 ألف منهم فى مديريات الشئون الصحية، والغالبية العظمى من التعديلات والتظلمات نستوعبها".

واستطرد: "دفعة 2020 عددها 20 ألفجاهزين بقائمة بالاحتياجات الخاصة بدفعة 2020، وخلال الأسابيع القادمة سيصدر قرار بالتكليف وفقا الاحتياج، ويشمل حوالى 90%"، وتوجد خطة للتظلمات دقيقة جداً، وسنكون دقيقين جدا فى التعديل والتحويل للتكليف، ومستقبلا نسعى أن يكون الإعلان من خلال المحافظات حتى لا يطالب أحد بالتحويل بعد التكليف".

وأشار عبد الغفار، إلى أنه يمكن تطبيق تفعيل التكليف وفقا الاحتياج تدريجيا بأن يكون التكليف بنسبة 50% ثم 40% وهكذا حتى الوصول للتكليف طبقا للاحتياج الفعلى، متابعا: "لدينا قاعدة بيانات واضحة جدا ونعرف احتياجات كل محافظة، ولابد أن يعلم الجميع أنه لا علاقة بين التعليم والتوظيف".