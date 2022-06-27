انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية الروسية: فرض عقوبات على 43 كنديا ومنعهم من دخول روسيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /707382/الخارجية-الروسية-فرض-عقوبات-على-43-كنديا-ومنعهم-من-دخول-روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية بتوسيع موسكو من قائمة العقوبات ضد كندا لتشمل حظر دخول 43 مواطنا كنديا إلى الأراضي الروسية

دوت الخليج

حظر43 كندي من دخول روسيا

ووفق ما جاء فى بيان الخارجية الروسية فأنه:" ردا على العقوبات التي قامت الحكومة الكندية بفرضها ضد شخصيات إدارية فى شركات روسية وأفراد عائلاتهم فى مايو، فإن الحكومة الروسية قررت منع 43 مواطنا كنديا من دخول الأراضي الروسية".

وأوضح بيان وزارة الخارجية :" نحن نتحدث عن مسؤولين فيدراليين وإقليميين وموظفين من الحزب الليبرالي الحاكم وشخصيات عامة".

قائمة العقوبات

وأضاف البيان بأن قائمة العقوبات شملت :" رئيسة الحزب الليبرالى الكندي، سوزان كوان، وزير الموارد الطبيعية، جون هانافورد، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء، جيمس أرمبروستر،وعمدة كالغاري، جيوتي غونديك و آخرين تم منعهم من للدخول إلى الأراضي الروسية".

ويشار إلى انه فى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية فى كييف بأن السلطات الكندية اتخذت قرار بفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا من بين الأشخاص الذي تم فرض عليهم العقوبات 19 شخصا يعملون فى قطاع الدفاع.

وفى مقابل ذلك أعلنت روسيا بفرض حظر على أكثر من 600 كنديا من الدخول إلى الاراضي الروسية.