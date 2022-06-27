مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله إلى سلطنة عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:23 مساءً - بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، وفور وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط، أجريت مراسم استقبال رسمية له، حيث كان في استقباله، سلطان عمان، هيثم بن طارق، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في السلطنة، والوفد المرافق للرئيس السيسي.

وعزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لمصر، وسلطنة عمان، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب ذلك، صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، كبار مستقبليه من الوزراء وكبار رجال الدولة بسلطنة عمان، ثم صافح السلطان هيثم بن طارق، الوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصطحب السلطان هيثم بن طارق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قصر العلم في مسقط، حيث تم عقد جلسة مباحثات مشتركة.