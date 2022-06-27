"الشيوخ" يعلن فض دور الانعقاد الثانى.. ورئيس المجلس: العودة بقرار رئاسى

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى كلمة موجها لنواب المجلس:" أعلم أن كل وأحد لديه الكثير بداخله، وأنا والله العظيم لو هتلكم بمكنون نفسى، وما أحمله أليكم تفيض به الكلمة إلا أن كان يوم طويل وأسمح أن أجي عليكم".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ:" تنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وأضاف:"حيث أن مجلس النواب وافق من شهر يونيو على الموازنة العامة، وعملا بحكم من اللائحة الداخلية هل توافقون على فض دور الانعقاد الثاني" وهو ما صوتت عليه الأغلبية بمجلس الشيوخ".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ".