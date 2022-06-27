وزيرة البيئة تعرض تحضيرات مؤتمر المناخ أمام لجنة رؤوساء دول وحكومات إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:22 مساءً - عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهة النظر المصرية لضمان نجاح مؤتمر المناخ المقبل COP27، مع اعتبار المرحلة الحالية هي مرحلة التنفيذ، في ظل الانتهاء من غالبية النصوص التفاوضية المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP27 السفير سامح شكري وزير الخارجية، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة، والذي تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تثمن جهود حكومة المملكة المتحدة في إنجاح مؤتمر جلاسكو COP26 ودعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تحرص مصر على البناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو COP26، والاستفادة من الزخم السياسي المحقق لإحراز تقدم متوازن على كافة المسارات التفاوضية، من خلال التنسيق الوثيق في الفترة الحالية بين الرئاستين البريطانية والمصري للمؤتمر، والعمل على الوصول إلى نتائج توافقية بين جميع الأطراف، والتقريب بين وجهات النظر المتباينة.

كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد على إطلاق استراتيجية إفريقيا لتغير المناخ والصمود 2022 إلى 2032 باعتبارها ركن أساسي للبناء عليه في مؤتمر المناخ المقبل COP27 في توحيد صوت أفريقيا وتحديد احتياجات القارة، خاصة مع اعتبار هذا المؤتمر للتنفيذ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) فرصة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للبدء في تحديد مجالات الأولويات الرئيسية لبلورة موقف مشترك تجاه أجندة العمل المناخي، ورسم تصور شامل للطريق من لشبونة إلى شرم الشيخ COP27، حيث يستعرض جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063 إفريقيا التي نريدها، كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الدعوة للحضور للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم cop27 بمدينة السلام (مدينة شرم الشيخ).