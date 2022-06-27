الكلية الحربية تحصل على شهادات «الأيزو» العالمية فى عدة مجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 05:22 مساءً - حصلت الكلية الحربية على شهادات «الأيزو» من الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية ، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الكلية الحربية إحتفالاً بحصول الكلية على شهادات الأيزو فى مجالات ( نظم إدارة الجودة – جودة سلامة الغذاء – جودة البيئة ) .

بدأت فعاليات الإحتفال بتنفيذ طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية أظهر مدى الدقة والكفاءة والإنضباط الذى يمتلكه طلبة الكلية، ثم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى راسخ.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتأهيل مقاتليها وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتخريج أبطالاً قادرين على الزود عن أمن مصر وصون قدسيتها، والحفاظ على مقدرات الشعب المصرى العظيم، والذى كان له الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث .

وأكد المهندس محمد رمضان المدير التنفيذى للشركة المانحة لشهادات الأيزو العالمية، استمرار التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة ، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بالكلية الحربية إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة فى هذا المجال .

وقام المدير التنفيذى للشركة المانحة بمنح شهادات الجودة لمدير الكلية الحربية، وفى نهاية الاحتفال تم التقاط صورة تذكارية أعقبها جولة تفقدية لعدد من المنشآت التاريخية والتدريبية والتعليمية بالكلية الحربية .

حضر مراسم تسليم شهادات " الأيزو " اللواء أركان حرب خالد حسن قناوى مساعد وزير الدفاع للكليات والمعاهد العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية .