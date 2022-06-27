محافظ الشرقية: تنفيذ 6 مشروعات خدمية فى 3 مدن بتكلفة 889 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه يجرى تنفيذ 266 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليارا و700 مليون جنيه منها 6 مشروعات خدمية وتنموية بمدن صان الحجر والقرين ومنشأة أبوعمر بقطاعات "الصرف الصحى – الطرق" وبتكلفة مالية بلغت 889 مليونا و28 ألف جنيه.





وأكد المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين- أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا، بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير فى التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وأكد أنه يجرى تنفيذ مشروعين بقطاع الصرف الصحى بمدينة صان الحجر بتكلفة مالية بلغت 715 مليون يشملان إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة استيعابية 51 ألف م3 / اليوم وبتكلفة مالية 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90% وخط المياه العكرة 96% وأعمال الكهروميكا 85%.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى إنشاء محطة رفع صرف صحى صان الحجر بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 /يوم ضمن بروتوكول بقيمة 365 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 90 % والشبكات 85% وخطوط الطرد 80 %، ولحماية جسر مصرف رمسيس من الإنهيار وتهيئة الطريق أمام عبور السيارات والمارة بنطاق مركزى صان الحجر والحسينية، كما يجرى إنشاء حائط ساند على جسر المصرف بطول كم واحد بتكلفة 4 ملايين و718 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه يجرى تركيب محول متنقل لإطلاق التيار الكهربى بموزع كهرباء صان الحجر ذى الجهد المتوسط لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائى بالمدينة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100% والشبكات 100% والتركيبات 90 %، وأوضح أنه يجرى إنشاء محطتى معالجة ورفع بطاقة تصميمية 10/ 15 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 150 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفذ الشبكات 75 % والأعمال المدنية 35 % وخطوط الطرد 80 % ، ولتهيئة الطرق الداخلية أمام عبور السيارات والمواطنين بمدينة القرين، موضحا أنه جار تنفيذ أعمال رصف شارع الديار الشامية مع تقاطع شارع الجامعة وصولاً لتقاطع شارع السادات بطول 2 كم وبتكلفة 3.31 كم.