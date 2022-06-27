البيئة: «استراتيجية إفريقيا لتغير المناخ» ركن أساسى فى قمة COP27

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهة النظر المصرية لضمان نجاح مؤتمر المناخ COP27، مع اعتبار المرحلة الحالية هى مرحلة التنفيذ فى ظل الانتهاء من غالبية النصوص التفاوضية المتعلقة ببرنامج عمل اتفاق باريس.





جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP27 السفير سامح شكرى وزير الخارجية، فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمحطات 2022 بلشبونة، والذى تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تثمن جهود حكومة المملكة المتحدة فى إنجاح مؤتمر جلاسكو COP26 ودعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، حيث تحرص مصر على البناء على ما تحقق فى مؤتمر جلاسكو COP26، والاستفادة من الزخم السياسى المحقق لإحراز تقدم متوازن على كافة المسارات التفاوضية، من خلال التنسيق الوثيق فى الفترة الحالية بين الرئاستين البريطانية والمصرى للمؤتمر، والعمل على الوصول إلى نتائج توافقية بين جميع الأطراف، والتقريب بين وجهات النظر المتباينة، حيث تقوم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم COP27 بالتواصل المباشر مع جميع الأطراف لتحديد وجهات نظرهم بدقة حول جميع الجوانب الموضوعية، وآمالهم فى الوصول لنتائج وتحديد أولويات جلاسكو خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وثمنت فؤاد، إطلاق استراتيجية إفريقيا لتغير المناخ والصمود 2022 إلى 2032، باعتبارها ركن أساسى للبناء عليه فى مؤتمر المناخ القادم COP27 فى توحيد صوت إفريقيا وتحديد احتياجات القارة، خاصة مع اعتبار توصيات هذا المؤتمر للتنفيذ.

وقالت وزيرة البيئة، إن مصر تحرص خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 على خلق المناخ المناسب الذى يسمح للأطراف بالتوصل إلى توافق حول أبرز القضايا، ومن ثم تحقيق التقدم المطلوب فى كل منها ونقلها إلى مرحلة التنفيذ، وطرح عدد من المبادرات الجادة والفعالة التى يمكن تنفيذها على مختلف جوانب تغير المناخ، والتى تفيد بشكل مباشر أكبر عدد من البلدان فى العالم وتدعم جهودهم للانتقال إلى الاستدامة، حيث تعمل مصر حاليا على تطوير هذه المبادرات لطرحها عند اكتمالها، والتى تتعلق بالتخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مع مراعاة التوازن بين المبادرات العالمية والإقليمية، والتوازن بين القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى حرص مصر الكامل على تحقيق تقدم ملموس فى التخفيف، ودفع الجهود لتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، وتشجيع البلدان على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وفى مقدمتها هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة، ومع استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 نيابة عن القارة الأفريقية، والتى من أولوياتها التكيف وتمويل المناخ، تهتم مصر بتحقيق تقدم ملموس فيها.

ولفتت إلى حرص مصر على إيجاد مساحة تضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 ورصد نتائجها وربطها بالواقع والتنفيذ الفعل، خاصة فى ظل دورهم الهام فى نجاح الجهود الدولية للتعامل مع قضية تغير المناخ، إلى جانب الدور الأساسى للحكومات فى هذا المجال، مما يتطلب اشراك القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الاقتصادية (مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والإسكان)، وإشراك البنوك والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التنمية ووكالات الأمم المتحدة، وأيضا إلى الدور الرئيسى للعلم كأساس للعمل الجماعى الدولى، ودور منظمات المجتمع المدنى ومراكز البحث المحلية والدولية العاملة فى مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وشددت الوزيرة على أهمية تمويل المناخ كحجر زاوية فى تنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما يتم تخصيصه لها من الميزانية والموارد العامة للدولة، موضحة أن رغم عدم انضمام مصر حتى الآن إلى أى مبادرات تتعلق بحياد الكربون، إلا أنها تعمل على رفع طموح مساهماتها المحددة وطنيا وفقا لالتزامها باتفاقية باريس لتقدم قدوة عملية فى قيادة ورفع الطموح للعمل المناخى الدولى.

وأكدت أن اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) فرصة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية للبدء فى تحديد مجالات الأولويات الرئيسية لبلورة موقف مشترك تجاه أجندة العمل المناخى، ورسم تصور شامل للطريق من لشبونة إلى شرم الشيخ COP27، حيث يستعرض جدول أعمال الاتحاد الأفريقى لعام 2063 "إفريقيا التى نريدها"، كما وجهت الدعوة لكافة الحضور للمشاركة فى مؤتمر المناخ القادم cop27 بمدينة السلام (شرم الشيخ).